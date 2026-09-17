Danantara: PSEL Bogor Raya 1 Rp2,8 Triliun Bisa Suplai Listrik ke 100.000 Rumah

JAKARTA - Danantara menyatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Bogor Raya 1 yang mulai dibangun di Desa Galuga, Bogor, Jawa Barat, ditargetkan mampu mengelola sekitar 45 persen timbulan sampah di Kota dan Kabupaten Bogor.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan, PSEL Bogor Raya 1 dirancang untuk mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun. Pengolahan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap persoalan sampah yang selama ini dihadapi wilayah Bogor Raya.

"PSEL Bogor Raya 1 ini dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan memberdayakan ekonomi lokal," kata Pandu dalam peresmian PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kamis (17/9/2026).

Menurut Pandu, proyek tersebut ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 45 persen timbulan sampah terkelola di Kota dan Kabupaten Bogor.

Selain mengurangi timbulan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA), PSEL Bogor Raya 1 diproyeksikan mampu mengurangi kebutuhan lahan TPA hingga 80 persen.

Dari sisi lingkungan, proyek tersebut juga diproyeksikan dapat mereduksi emisi sampah dari TPA hingga 80 persen serta mengurangi emisi karbon sebesar 645.000 ton setara CO2 per tahun.

Pandu mengatakan PSEL Bogor Raya 1 juga akan menghasilkan energi hijau yang diproyeksikan dapat menyuplai kebutuhan listrik lebih dari 100.000 rumah masyarakat Bogor Raya. Dari sisi ekonomi, proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp2,8 triliun dan ditargetkan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja.

PSEL Bogor Raya 1 merupakan bagian dari percepatan pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pandu mengatakan proyek tersebut telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari proses evaluasi konsorsium hingga penandatanganan perjanjian jual beli listrik.