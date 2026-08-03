Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN: Listrik Kembali Normal Usai Pemadaman di Jakarta dan Tangsel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |09:11 WIB
PLN: Listrik Kembali Normal Usai Pemadaman di Jakarta dan Tangsel
PLN: Listrik Kembali Normal Usai Pemadaman di Jakarta dan Tangsel (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menyatakan, pasokan listrik kembali normal usai terjadi pemadaman di sebagian wilayah Jakarta Selatan hingga Tangerang Selatan pada hari ini.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika mengatakan, proses normalisasi dilakukan secara bertahap hingga seluruh pelanggan kembali memperoleh pasokan listrik. Pukul 07.00 WIB, listrik kembali normal secara bertahap.

"Secara bertahap, pasokan listrik kepada seluruh pelanggan kembali normal pada pukul 07.00 WIB," ujarnya di Jakarta, Senin (3/8/2026).

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut.

“Apabila masih mengalami kendala pada layanan kelistrikan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123,” katanya.

Dia menyatakan, penyebab pemadaman listrik karena ada gangguan suplai listrik dari Gardu Induk Gandul menuju Cirendeu yang terjadi pada Senin dini hari

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233818/listrik_pln-oYWx_large.jpg
Listrik Padam di Jakarta, PLN Ungkap Ada Gangguan Suplai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233806/pemadaman-dplm_large.png
Ada Pemadaman Listrik Hari Ini di Sejumlah Wilayah Jakarta, Begini Penjelasan PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233403/listrik_pln-WdQl_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru per 1 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232923/listrik-X6ql_large.png
China Bangun Pabrik Alat Berat Listrik di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230204/listrik_pln-9Q5l_large.jpeg
Tarif Listrik Pelanggan PLN Terbaru, Berlaku Juli-September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228676/bahlil-1San_large.jpg
RI Ekspor Listrik ke Singapura, Bahlil: Harus Saling Menguntungkan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement