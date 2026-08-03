PLN: Listrik Kembali Normal Usai Pemadaman di Jakarta dan Tangsel

PLN: Listrik Kembali Normal Usai Pemadaman di Jakarta dan Tangsel (Foto: PLN)

JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menyatakan, pasokan listrik kembali normal usai terjadi pemadaman di sebagian wilayah Jakarta Selatan hingga Tangerang Selatan pada hari ini.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika mengatakan, proses normalisasi dilakukan secara bertahap hingga seluruh pelanggan kembali memperoleh pasokan listrik. Pukul 07.00 WIB, listrik kembali normal secara bertahap.

"Secara bertahap, pasokan listrik kepada seluruh pelanggan kembali normal pada pukul 07.00 WIB," ujarnya di Jakarta, Senin (3/8/2026).

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut.

“Apabila masih mengalami kendala pada layanan kelistrikan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123,” katanya.

Dia menyatakan, penyebab pemadaman listrik karena ada gangguan suplai listrik dari Gardu Induk Gandul menuju Cirendeu yang terjadi pada Senin dini hari