BP BUMN Beri Tali Kasih untuk Keluarga 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) memberikan tali kasih kepada keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) memberikan tali kasih kepada keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal yang terdampak musibah erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Tali kasih tersebut diberikan kepada keluarga para jurnalis dan awak kapal yang mengalami musibah saat menjalankan tugas peliputan terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa para jurnalis dan awak kapal tersebut. Menurutnya, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa pekerjaan jurnalistik memiliki risiko dan membutuhkan pengorbanan dari insan pers di lapangan.

"Atas nama keluarga besar BP BUMN, kami menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang menimpa para kru jurnalis yang celaka saat menjalankan tugas," ujar Tedi dalam acara penyerahan tali kasih di Kantor BP BUMN, Kamis (24/9/2026).

Tedi mengatakan informasi yang setiap hari diterima masyarakat melalui berita, foto, maupun berbagai produk jurnalistik tidak diperoleh dengan mudah. Di balik setiap informasi tersebut terdapat proses peliputan yang dilakukan jurnalis dengan berbagai tantangan dan risiko.