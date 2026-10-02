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Danantara soal Impor KRL Bekas Jepang, Dony Oskaria: Keuntungannya Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |14:02 WIB
Danantara soal Impor KRL Bekas Jepang, Dony Oskaria: Keuntungannya Apa?
Danantara soal Impor KRL Bekas Jepang, Dony Oskaria: Keuntungannya Apa? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Danantara Indonesia buka suara soal rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan transportasi kereta dalam negeri. COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan membahas rencana tersebut dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

Dony mengungkap bahwa pembahasan bahkan telah dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Jumat (2/10/2026). Nantinya, keputusan impor KRL dari Jepang akan dipertimbangkan dengan melihat manfaat dan biaya, serta melihat kebutuhan percepatan transportasi publik.

"Hari ini harusnya saya ada pertemuan dengan pihak Menhub untuk berkomunikasi segala macam. Nanti kan akan ada penjelasannya. Bagaimana kan kita mesti melihat cost and benefit. Keuntungannya apa, apa yang kita dapatkan dari situ, karena kan percepatan daripada transportasi publik kita juga kan. Tapi nanti akan kita diskusikan dengan Pak Menhub," kata Dony.

Meski membuka opsi impor KRL, Dony menegaskan pemerintah tetap mendorong penguatan produksi kereta di dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (INKA). Hanya saja, kata Dony, kapasitas produksi perusahaan tersebut saat ini masih terbatas.

"Proses transformasi INKA ini kan sedang berjalan ya. Tapi kapasitas produksi mereka kan juga sangat terbatas. Jadi ada pilihan-pilihan yang harus kita buat. Karena satu kita akan mendorong adanya nanti elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan juga Jakarta-Merak," sebut Dony.

Terkait kemungkinan suntikan modal kepada INKA, Dony mengatakan kondisi keuangan perusahaan juga menjadi bagian dari proses transformasi. Ia menyebut posisi ekuitas INKA saat ini negatif dan terdapat pinjaman yang dinilai belum berkelanjutan.

"INKA itu sekarang kan posisinya saya sudah sampaikan bahwa equity-nya negatif. Kemudian ada unsustain loan-nya. Makanya ini bagian daripada proses transformasi yang juga harus kita lakukan," jelasnya.

 

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