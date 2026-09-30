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Dony Oskaria: Danantara Tak Ada Rencana Setor Dividen Rp120 Triliun ke Negara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |20:37 WIB
Dony Oskaria: Danantara Tak Ada Rencana Setor Dividen Rp120 Triliun ke Negara
Dony Oskaria: Danantara Tak Ada Rencana Setor Dividen Rp120 Triliun ke Negara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana dari Danantara untuk menyetorkan keuntungan dalam bentuk dividen ke kas negara. 

Dony mengatakan, keuntungan Danantara akan digunakan untuk menjalankan agenda strategis pemerintah dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih luas ke masyarakat. 

"Sampai sejauh ini belum ada (dividen di serahkan ke negara), saya rasa enggak," kata Dony saat ditemui di Istana Negara, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya keuntungan dari Danantara yang didapatkan sebagai holding perusahan BUMN akan digunakan untuk pengembangan usaha, mendukung agenda strategis pemerintah, serta upaya penyelamatan perushaan BUMN yang memiliki masalah keuangan. 

"Kita mau membangun banyak proyek hilirisasi dan lain sebagainya, serta membuka lapangan pekerjaan," tambahnya. 

 

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