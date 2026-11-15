Restrukturisasi BUMN hingga Revitalisasi Aset Ciptakan Nilai Ekonomi, Ini Buktinya

JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA memperkuat perannya dalam restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan serta aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi aset negara, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui revitalisasi Lokananta di Solo, Jawa Tengah. PPA mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat kegiatan kreatif dan komersial (creative and commercial hub) sekaligus bagian dari upaya restrukturisasi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan, peran perusahaan tidak hanya berfokus pada penyehatan keuangan BUMN dan optimalisasi aset. PPA juga berupaya memastikan aset yang dikelola dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

"Peran strategis PPA tidak berhenti pada penyehatan keuangan dan optimalisasi aset. PPA memandang setiap aset dan perusahaan yang dikelola sebagai sumber manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, seperti revitalisasi Lokananta yang merupakan salah satu katalisator restrukturisasi PNRI yang difungsikan sebagai creative & commercial hub di Solo," ujar Ridha, Minggu (15/11/2026).

Dalam menjalankan mandat tersebut, PPA mengembangkan sejumlah layanan strategis, mulai dari jasa konsultasi dan restrukturisasi BUMN, optimalisasi pengelolaan aset properti, solusi investasi dan pembiayaan melalui Special Situations Fund (SSF), hingga manajemen aktif dalam pengelolaan portofolio.