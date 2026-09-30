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Pelindo Pangkas Anak Usaha Jadi 24, Bisnis Lebih Efektif dan Ekspansif

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |15:30 WIB
Pelindo Pangkas Anak Usaha Jadi 24, Bisnis Lebih Efektif dan Ekspansif
Program streamlining 2026 menargetkan penyederhanaan struktur dari 41 menjadi 24 entitas anak usaha Pelindo. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
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JAKARTA - Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia memangkas jumlah anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk membentuk struktur holding pelabuhan yang lebih ramping sekaligus mendorong model bisnis yang ekspansif. Restrukturisasi portofolio Pelindo menjadi bagian dari upaya membentuk organisasi maritim yang lebih lincah dan berdaya saing global.

Kebijakan pembenahan kelembagaan tersebut disampaikan pimpinan BUMN saat menggelar rapat pengarahan bersama jajaran direksi PT Pelindo baru-baru ini.

"Program streamlining 2026 menargetkan penyederhanaan struktur dari 41 menjadi 24 entitas untuk membangun struktur bisnis yang lebih efektif, efisien, dan siap melangkah ekspansif," kata Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (30/9/2026).

Restrukturisasi tersebut menitikberatkan pada penataan ulang relasi kerja di lingkungan Pelindo Group secara menyeluruh. Danantara dan BP BUMN mendorong kejelasan pembagian mandat kerja untuk menghilangkan tumpang tindih operasional antarentitas di bawah grup BUMN tersebut.

Perampingan entitas anak usaha tersebut dibarengi dengan pergeseran pola kepemimpinan dari sekadar pengawasan administratif menjadi tata kelola operasional yang terlibat langsung. Skema pengawasan aktif ini dirancang agar setiap pembagian zona wilayah maupun lini pelayanan memiliki kejelasan batas kewenangan.

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