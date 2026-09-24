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Baru 5 Hari Jadi Komisaris, Silfester Matutina Diberhentikan Pelindo Jasa Maritim

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |19:35 WIB
Baru 5 Hari Jadi Komisaris, Silfester Matutina Diberhentikan Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim buka suara terkait pengangkatan Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen. (Foto: Okezone.com/Ari Sandita)
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JAKARTA — PT Pelindo Jasa Maritim buka suara terkait pengangkatan Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen perseroan. Silfester diangkat pada 18 September 2026, tetapi diberhentikan kembali pada 23 September 2026 setelah melalui proses evaluasi oleh induk perusahaan.

SVP Sekretaris Perusahaan Pelindo Jasa Maritim Tubagus Patrick mengatakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim merupakan kewenangan pemegang saham dan dilakukan melalui mekanisme korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Dalam perkembangannya, setelah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan berbagai hal, pemegang saham PT Pelindo Jasa Maritim telah memutuskan untuk memberhentikan Pak Silfester Matutina dari jabatan Komisaris Independen pada 23 September 2026," ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (24/9/2026).

Tubagus Patrick menambahkan perseroan menghargai perhatian dan pengawasan publik terkait hal tersebut sebagai masukan untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Kami menghargai perhatian dan pengawasan publik terkait hal ini sebagai masukan untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik," tambahnya.

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