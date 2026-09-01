700 BUMN Bakal Ditutup, Prabowo Sisakan 250 Perusahaan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan kembali menutup sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 31 Desember 2026. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan kembali menutup sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 31 Desember 2026. Jika rencana tersebut terealisasi, jumlah BUMN diperkirakan hanya tersisa sekitar 200-250 perusahaan.

Prabowo mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian. Langkah tersebut disebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.

“Dalam kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN. Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun,” kata Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Menurut Prabowo, pemerintah akan melanjutkan langkah tersebut dengan menutup sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir 2026. Dengan demikian, jumlah perusahaan pelat merah yang dipertahankan pemerintah akan jauh lebih sedikit dibandingkan saat ini.

“Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250,” ujarnya.