Purbaya Pastikan Danantara Setor Untung BUMN Rp120 Triliun ke Kas Negara di 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara akan setor keuntungan BUMN sekitar Rp120 triliun di 2026 ini ke kas negara.

Purbaya mengatakan, tambahan pemasukan ke kas negara itu bakal menekan defisit APBN tahun 2026. Sebelumnya pemerintah merevisi outlook defisit APBN 2026 menjadi sekitar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.

Purbaya menjelaskan, angka Rp120 triliun keuntungan Danantara itu merupakan hasil arahan langsung dari Presiden, setelah melihat performa dan pertumbuhan keuntungan Danantara yang cukup pesat. Setoran ini tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi dividen BUMN pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di angka Rp90 triliun.

"Poinnya untuk cadangan dulu supaya anggaran kita semakin kuat dan menjaga defisit tetap di 2,85 (persen). Selain itu, ini menjadi cadangan kalau-kalau kita perlu pengeluaran lebih yang tak terduga," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jumat (28/8/2026).

Menurut Purbaya, dana sebesar Rp120 triliun tersebut akan masuk ke dalam pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lain-lain. Meski angka tersebut sudah dipastikan, ia menyebut otoritas keuangan masih menunggu eksekusi pengiriman dana dari pihak Danantara.

"Angkanya sudah dipastikan, tinggal ditentukan kapan mau dikirim. Saya juga mau nanya Pak Rosan (Kepala Danantara) kapan mau mengirim uangnya," tambahnya.