Danantara Benahi BUMN, Fondasi Penting Ini Perlu Diperkuat

Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Danantara Indonesia dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Danantara Indonesia dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan penyusunan arsitektur BUMN yang mampu menyelaraskan strategi korporasi dengan agenda pembangunan nasional.

Konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua aspek berbeda yang saling melengkapi dalam reformasi perusahaan milik negara. Konsolidasi berfokus pada penguatan perusahaan, sedangkan arsitektur BUMN menjadi landasan strategis bagi negara dalam mengelola aset dan menentukan arah investasi.

"Sejatinya, konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua hal berbeda, tetapi sama pentingnya. Konsolidasi adalah instrumen korporasi, sedangkan arsitektur BUMN merupakan strategi negara," ujar Presiden Direktur Center for Banking Crisis Achmad Deni Daruri di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, konsolidasi BUMN merupakan proses bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan dalam sektor sejenis ke dalam satu holding. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperbesar skala usaha, serta memperkuat daya saing perusahaan.

Melalui penggabungan tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional, menyederhanakan koordinasi, dan meningkatkan kapasitas investasi.

"Di tingkat perusahaan, pendekatan ini masuk akal. Direksi berbicara tentang efisiensi operasional, laba, pengembalian modal, dan daya saing," jelasnya.

Namun, menurut Deni, pengelolaan BUMN juga perlu mempertimbangkan peran strategis negara dalam mendorong pembangunan nasional. Selain menjalankan kegiatan komersial, perusahaan pelat merah memiliki mandat untuk mendukung ketahanan energi, memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, membangun infrastruktur di daerah terpencil, serta menjaga stabilitas pangan nasional.