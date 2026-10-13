Taspen Soroti Risiko Pengelolaan Dana Pensiun di Tengah Transformasi BUMN

PT Taspen (Persero) memiliki peluang kontribusi dalam penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko badan usaha milik negara (BUMN). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Taspen (Persero) memiliki peluang kontribusi dalam penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko badan usaha milik negara (BUMN) di tengah transformasi melalui Danantara Indonesia. Pengalaman dalam mengelola program pensiun dan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat menjadi salah satu referensi dalam pengelolaan dana jangka panjang.

Sekretaris Komite Tata Kelola Dewan Komisaris Taspen, Billy Mambrasar, mengatakan pengelolaan dana pensiun membutuhkan penerapan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko investasi, dan pengawasan berkelanjutan untuk menjaga keamanan dana serta kepercayaan peserta.

“Transformasi Danantara merupakan momen penting untuk mendorong BUMN Indonesia semakin profesional, transparan, dan kompetitif. Namun, transformasi tersebut perlu didukung dengan dasar Governance, Risk, and Compliance yang kuat. Taspen dapat berkontribusi melalui pertukaran praktik terbaik, penguatan budaya risiko, dan pengembangan sistem pengawasan yang lebih antisipatif,” ujar Billy, Selasa (13/10/2026).

Menurut Billy, sinergi antara Taspen dan Danantara dapat dikembangkan melalui pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas pengawasan, pengelolaan risiko investasi, serta penerapan sistem kepatuhan yang terintegrasi.

Ia menilai pengalaman Taspen dalam mengelola program pensiun jangka panjang dapat melengkapi perspektif Danantara dalam pengelolaan investasi dan aset. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko serta keberlanjutan pengelolaan dana.