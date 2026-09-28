MNC Sekuritas Dukung Peningkatan Literasi Investasi Peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti

MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal yang diinisiasi Dana Pensiun Universitas Trisakti pada Rabu (23/9/2026) di Universitas Trisakti. (Foto: Okezone.com/BEI)

JAKARTA — MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal yang diinisiasi Dana Pensiun Universitas Trisakti pada Rabu (23/9/2026) di Universitas Trisakti. Materi pasar modal disampaikan oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Utama Dana Pensiun Universitas Trisakti Amal Witonohadi, Direktur Investasi Dana Pensiun Universitas Trisakti Vinola Herawaty, serta Wakil Rektor II Universitas Trisakti Khomsiyah.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor II Universitas Trisakti sekaligus Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Khomsiyah menyampaikan pentingnya meningkatkan literasi investasi agar peserta memiliki pemahaman yang baik dalam mengambil keputusan investasi secara bijak, terukur, dan sesuai dengan tujuan keuangan.

“Investasi sebaiknya direncanakan sejak dini, bukan baru dimulai ketika memasuki masa pensiun. Dengan mulai berinvestasi, kita dapat membangun kebiasaan dan pemahaman dalam mengelola keuangan, sehingga ketika memasuki masa pensiun, dana yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih terencana,” ujarnya.

Direktur MNC Sekuritas Afen dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa peningkatan literasi investasi perlu berjalan seiring dengan kemudahan akses masyarakat terhadap produk investasi. Pemahaman yang baik mengenai investasi dapat menjadi landasan bagi investor untuk mengambil keputusan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan keuangan masing-masing.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti dalam mengelola keuangan serta mempersiapkan perencanaan finansial secara lebih baik di masa mendatang,” tulis Afen.

Sebagai perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, MNC Sekuritas terus berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi pasar modal serta program Ruang Literasi yang bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai investasi dan pasar modal.

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(Feby Novalius)

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