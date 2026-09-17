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MNC Sekuritas Hadirkan Fitur Baru Perubahan Data Pribadi dan Shareholder Lookup di MotionTrade Lite

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |13:07 WIB
MNC Sekuritas Hadirkan Fitur Baru Perubahan Data Pribadi dan Shareholder Lookup di MotionTrade Lite
MNC Sekuritas Hadirkan Fitur Baru Perubahan Data Pribadi dan Shareholder Lookup di MotionTrade Lite
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JAKARTA - MNC Sekuritas terus berinovasi menghadirkan layanan digital yang semakin praktis melalui dua fitur baru di aplikasi MotionTrade versi Lite yaitu ‘Perubahan Data Pribadi’ dan ‘Shareholder Lookup’. 

Kedua fitur baru ini resmi dapat diakses oleh seluruh pengguna MotionTrade Lite, baik di perangkat Android maupun iOS, mulai hari ini Kamis (17/9/2026). 

Fitur Perubahan Data Pribadi memungkinkan investor melakukan data pribadi berupa data pekerjaan, penghasilan, dan beneficial owner, serta data penting berupa data email, nomor handphone, dan rekening. 

Bersamaan dengan rilis fitur Perubahan Data Pribadi, MNC Sekuritas juga merilis fitur Shareholder Lookup untuk memudahkan nasabah mengakses informasi kepemilikan saham di atas 1% berdasarkan tiga perspektif, yaitu Investor, Kode Saham, dan Grup Konglomerat.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas mengatakan bahwa pengembangan layanan digital merupakan salah satu fokus MNC Sekuritas untuk menghadirkan pengalaman yang lebih praktis sekaligus mendukung kebutuhan informasi investor.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan investor. Melalui fitur Perubahan Data Pribadi, investor dapat melakukan pembaruan data secara online, sementara Shareholder Lookup memberikan kemudahan untuk mengakses informasi kepemilikan saham secara lebih terstruktur. Kedua fitur ini dihadirkan untuk melengkapi kebutuhan investor, baik dalam mengelola data pribadi maupun memperoleh informasi pasar modal,” ujar Yukkas.

 

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