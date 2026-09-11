Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tips MotionTrade, Mengenal ETF Emas pada Pasar Modal

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |12:58 WIB
Tips MotionTrade, Mengenal ETF Emas pada Pasar Modal
MotionTrade (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan untuk diversifikasi portofolio.  Selain emas fisik, investor kini dapat memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui Exchange Traded Fund (ETF) emas yang diperdagangkan di bursa layaknya saham.

Berbeda dengan emas fisik yang membutuhkan penyimpanan, ETF emas menawarkan akses investasi emas melalui mekanisme pasar modal. MotionTrade telah merangkum keunggulan ETF emas yaitu:

1. Praktis dan mudah diperdagangkan

Investor tidak perlu membeli, membawa, atau menyimpan emas fisik. Transaksi ETF emas dilakukan melalui pasar modal menggunakan mekanisme perdagangan di bursa.

2. Membantu diversifikasi portofolio

Emas dapat menjadi salah satu alternatif aset dalam diversifikasi investasi. Dengan ETF emas, investor dapat menambahkan eksposur terhadap emas ke dalam portofolionya tanpa harus mengalokasikan dana untuk membeli emas fisik.

3. Transaksi mengikuti mekanisme pasar modal

ETF diperdagangkan selama jam bursa dengan harga yang bergerak mengikuti kondisi pasar. Investor dapat menentukan waktu pembelian maupun penjualan berdasarkan strategi investasinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/622/3241314/mnc_sekuritas-rtUj_large.jpg
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Baru Jakarta Global University Cerdas Berinvestasi, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3240999/mnc_sekuritas-fOgs_large.jpeg
Bisa Wujudkan September Goals dengan Bonus Unit Penyertaan dari Avrist AM pada MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/278/3240662/mnc_sekuritas-SCPy_large.jpg
MNC Sekuritas Perkenalkan Pasar Modal ke Mahasiswa Baru Cakrawala University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/320/3240114/mnc_sekuritas-nMk9_large.png
MNC Sekuritas Perkuat Literasi Pasar Modal Syariah di Kalangan Mahasiswa PNJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239862/mnc_sekuritas-K0c2_large.png
Saksikan IG Live Research Corner MNC Sekuritas: Bongkar Rantai Cuan Data Center RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/622/3239421/mnc_sekuritas-321t_large.jpg
Kini Investasi Lebih Menarik dari MNC Sekuritas dan MNC Bank, Bisa Dapat Bonus!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement