Tips MotionTrade, Mengenal ETF Emas pada Pasar Modal

JAKARTA - Emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan untuk diversifikasi portofolio. Selain emas fisik, investor kini dapat memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui Exchange Traded Fund (ETF) emas yang diperdagangkan di bursa layaknya saham.

Berbeda dengan emas fisik yang membutuhkan penyimpanan, ETF emas menawarkan akses investasi emas melalui mekanisme pasar modal. MotionTrade telah merangkum keunggulan ETF emas yaitu:

1. Praktis dan mudah diperdagangkan

Investor tidak perlu membeli, membawa, atau menyimpan emas fisik. Transaksi ETF emas dilakukan melalui pasar modal menggunakan mekanisme perdagangan di bursa.

2. Membantu diversifikasi portofolio

Emas dapat menjadi salah satu alternatif aset dalam diversifikasi investasi. Dengan ETF emas, investor dapat menambahkan eksposur terhadap emas ke dalam portofolionya tanpa harus mengalokasikan dana untuk membeli emas fisik.

3. Transaksi mengikuti mekanisme pasar modal

ETF diperdagangkan selama jam bursa dengan harga yang bergerak mengikuti kondisi pasar. Investor dapat menentukan waktu pembelian maupun penjualan berdasarkan strategi investasinya.