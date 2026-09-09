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Bisa Wujudkan September Goals dengan Bonus Unit Penyertaan dari Avrist AM pada MotionTrade

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |11:00 WIB
Bisa Wujudkan September Goals dengan Bonus Unit Penyertaan dari Avrist AM pada MotionTrade
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTAMNC Sekuritas bersama Avrist Asset Management (Avrist AM) menghadirkan promo September Goals untuk investor yang berinvestasi reksa dana Avrist AM tertentu di aplikasi MotionTrade. Melalui promo ini, investor berkesempatan mendapatkan bonus Unit Penyertaan Reksa Dana Avrist Ada Kas Mutiara sebesar 0,1% untuk periode I dan 0,075% untuk periode II.

Cara mengikuti promo "September Goals" adalah investor wajib melakukan pembelian pada salah satu produk reksa dana Avrist AM tertentu dengan akumulasi minimal Rp10.000.000 melalui aplikasi online trading MotionTrade selama periode promo.

Adapun produk reksa dana yang diikutsertakan dalam promo ini meliputi: Avrist Ada Saham Blue Safir Kelas A, Avrist Bond Fund, Avrist Emerald Stable Fund, Avrist Equity Growth Fund dan Avrist IDX30.

Promo ini berlangsung dalam dua periode. Periode 1 berlangsung pada 9 September - 30 Oktober 2026, dengan periode penilaian hingga 30 November 2026. Periode 2 berlangsung pada 2 - 30 November 2026, dengan periode penilaian hingga 30 Desember 2026.

Investor diperbolehkan mengikuti promo ini di periode 1, periode 2, maupun keduanya. Tidak ada batasan maksimal nilai dan kuota reward. Informasi lebih lanjut tersedia di bit.ly/promoAVRIST5

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Sekuritas
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