MNC Sekuritas Kenalkan Pasar Modal ke Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

JAKARTA - MNC Sekuritas menerima kunjungan lebih dari 50 mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon di Gedung iNews Tower, Jakarta pada Selasa (15/9/2026). Dalam kunjungan ini, mahasiswa diperkenalkan dengan MotionTrade, aplikasi online trading milik MNC Sekuritas yang memberikan kemudahan bagi investor untuk mengakses berbagai produk investasi pasar modal.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan, kegiatan kunjungan tersebut juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal industri pasar modal secara lebih dekat, termasuk berbagai bidang dan peluang karier di dalamnya.

“Industri pasar modal memiliki ruang yang luas, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli saham, tetapi juga mencakup berbagai bidang dan peluang karier. Melalui kunjungan ini, mahasiswa dapat melihat langsung lingkungan perusahaan sekuritas dan mengenal aktivitas di dalamnya,” ujar Andri.

Dalam sambutannya, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Angga Prayogi mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengenal praktik dunia pasar modal secara langsung.

“Kami sangat senang mendapatkan ilmu dan pengalaman baru melalui kunjungan ke MNC Sekuritas, termasuk mengikuti tur ke studio TV. Kami berharap ke depannya semakin banyak kegiatan yang menarik bagi generasi muda, khususnya Gen Z, seperti sharing mengenai pasar modal dan pembuatan konten yang sesuai dengan minat anak muda saat ini,” ujar Angga.

Salah satu mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Farhan Radiansyah mengatakan kunjungan tersebut memberikan pengalaman dan pemahaman yang baru mengenai cara industri pasar modal bekerja.

“Materi yang disampaikan cukup jelas, mulai dari pengenalan reksa dana, saham, cara berinvestasi yang sesuai profil risiko, hingga berbagai divisi dan departemen yang ada di MNC Sekuritas. Kami juga berkesempatan berkunjung ke iNews Studio, sehingga mendapatkan pengalaman baru dengan melihat langsung bagaimana aktivitas di lingkungan media,” tutup Farhan.