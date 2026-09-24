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MNC Sekuritas Dukung Literasi Investasi Peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |18:07 WIB
MNC Sekuritas Dukung Literasi Investasi Peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti
MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal yang diinisiasi Dana Pensiun Universitas Trisakti di Universitas Trisakti. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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JAKARTA — MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal yang diinisiasi Dana Pensiun Universitas Trisakti di Universitas Trisakti. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi investasi dan pemahaman peserta dalam mengambil keputusan investasi secara bijak dan terukur.

Materi edukasi pasar modal disampaikan oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Utama Dana Pensiun Universitas Trisakti Amal Witonohadi, Direktur Investasi Dana Pensiun Universitas Trisakti Vinola Herawaty, serta Wakil Rektor II Universitas Trisakti Khomsiyah.

Dalam sambutannya, Khomsiyah yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti menyampaikan pentingnya peningkatan literasi investasi agar peserta memiliki pemahaman yang baik dalam mengambil keputusan investasi sesuai dengan tujuan keuangan.

“Investasi sebaiknya direncanakan sejak dini, bukan baru dimulai ketika memasuki masa pensiun. Dengan mulai berinvestasi, kita dapat membangun kebiasaan dan pemahaman dalam mengelola keuangan, sehingga ketika memasuki masa pensiun, dana yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih terencana,” ujarnya.

Direktur MNC Sekuritas Afen dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa peningkatan literasi investasi perlu berjalan seiring dengan kemudahan akses masyarakat terhadap produk investasi. Pemahaman yang baik mengenai investasi dapat menjadi landasan bagi investor untuk mengambil keputusan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan keuangan masing-masing.

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