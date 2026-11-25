Utang BUMN Tembus Rp1.604 Triliun, Setara 53 Persen Ekuitas

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mencatat total utang berbunga (interest-bearing debt) konsolidasian perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp1.604 triliun per akhir Desember 2025. Jumlah tersebut setara sekitar 53% dari total ekuitas konsolidasian BUMN yang hampir mencapai Rp3.000 triliun.

Managing Director Finance Danantara Arief Budiman menjelaskan, total utang tersebut merupakan akumulasi kewajiban berbunga dari lebih dari 1.000 perusahaan BUMN yang masuk dalam konsolidasi Danantara. Dengan demikian, angka tersebut bukan merupakan pinjaman yang secara langsung ditarik oleh BPI Danantara.

Menurut Arief, rasio utang berbunga tersebut masih tergolong moderat jika dibandingkan dengan skala konsolidasi dan total ekuitas perusahaan BUMN yang dikelola Danantara.

"Biasanya Bapak Ibu kalau melihat total utang, liabilitas macam-macam. Tapi kalau interest-bearing debt itu sebetulnya relatif terhadap skala Danantara konsolidasi Rp1.600 triliun. Jadi masih setengahnya dari kalau kita lihat equity ratio, ekuitas kita hampir Rp3.000 triliun," ujar Arief dalam konferensi pers laporan keuangan Danantara 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Dia menambahkan, Danantara tidak hanya memantau besaran utang konsolidasian, tetapi juga kemampuan masing-masing perusahaan BUMN dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pengawasan tersebut dilakukan pada tingkat konsolidasi maupun terhadap setiap perusahaan secara individual.

Langkah tersebut bertujuan menjaga struktur permodalan dan kemampuan pembayaran kewajiban keuangan perusahaan di tengah upaya optimalisasi kinerja BUMN.

Di sisi lain, Arief mengungkapkan tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) Danantara secara proforma dalam periode 12 bulan mencapai 8,7%.