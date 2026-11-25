DPR Setujui Rencana Kerja Danantara 2027, Ini 9 Catatannya

JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027 PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Danantara Development Management Fund (DDMF), dengan sembilan catatan yang harus ditindaklanjuti. Salah satu sorotan adalah proyeksi laba bersih DIM pada 2026 yang diperkirakan hanya mencapai Rp800 miliar, turun 76 persen dari target awal Rp3,4 triliun.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama jajaran Danantara pada Selasa (24/11/2026). DPR juga meminta Danantara memberikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan dan masukan yang disampaikan anggota dewan dalam rapat.

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar, mengatakan sembilan catatan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan RKAT 2027, terutama terkait kinerja investasi, transparansi, dan pengelolaan aset.

"Kemarin kami setujui RKAT-nya, tapi dengan catatan. Jangan sampai persetujuan ini dianggap sebagai stempel bahwa semua sudah beres. Justru ini adalah awal pengawasan yang lebih ketat," ujar Marwan di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Dalam rapat, Danantara memaparkan sejumlah indikator keuangan DIM. Selain proyeksi laba bersih yang turun menjadi Rp800 miliar, total pendapatan DIM pada 2026 diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun, lebih rendah dari target Rp9,9 triliun.

Pendapatan dari lini pasar modal juga diproyeksikan negatif sebesar Rp1,9 triliun. Kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat pengembalian ekuitas rata-rata atau Return on Average Equity (ROAE).