Ditagih Rp120 Triliun, Danantara Buka Suara soal Setoran Rp11,98 Triliun ke Negara

Danantara Indonesia mencatat penerimaan dividen dari perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp143 triliun sepanjang 2025. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Danantara Indonesia mencatat penerimaan dividen dari perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp143 triliun sepanjang 2025. Namun, dari jumlah tersebut, dividen yang disetorkan kepada negara tercatat sebesar Rp11,98 triliun.

Managing Director Finance Danantara Indonesia Arief Budiman mengatakan, kinerja keuangan BUMN sepanjang 2025 mencatatkan laba bersih konsolidasian sebesar Rp259,6 triliun. Capaian tersebut ditopang pendapatan usaha sebesar Rp3.073 triliun dengan total aset mencapai Rp11.607 triliun.

"Pada 2025, kami memperoleh dividen sebesar Rp143 triliun, di mana Rp11 triliun di antaranya telah disetorkan kepada negara," ujar Arief dalam konferensi pers laporan keuangan Danantara 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Arief menjelaskan, kinerja keuangan Danantara juga didukung arus kas operasional yang kuat. Rasio konversi arus kas operasi terhadap laba bersih tercatat sekitar dua kali lipat.

Sementara itu, tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) mencapai 8,7 persen. Adapun margin laba bersih tercatat sebesar 8,4 persen.

Dari sisi profitabilitas, laba sebelum pajak BUMN tercatat sebesar Rp367,4 triliun, sedangkan laba usaha mencapai Rp520,1 triliun. Sementara itu, EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi mencapai Rp704,7 triliun.

Arief mengungkapkan, sekitar 90 persen pendapatan Danantara sepanjang 2025 berasal dari enam BUMN besar yang berada dalam ekosistem konsolidasi lembaga tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor perbankan, energi, pertambangan, dan telekomunikasi.