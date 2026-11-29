154.052 Formasi CPNS 2026 Dibuka, Ini Daftar Lowongan Terbanyak

JAKARTA – Pemerintah membuka 154.052 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Prioritas Nasional 2026 sejak 27 November 2026. Dari total kuota tersebut, bidang kehutanan menjadi formasi terbesar dengan 70.000 lowongan, disusul dosen dan tenaga teknis kependidikan tinggi sebanyak 26.614 formasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan, total kebutuhan CPNS tahun ini terbagi menjadi dua kelompok. Sebanyak 118.208 formasi dialokasikan untuk Program Hasil Terbaik Cepat dan Program Prioritas Presiden, sedangkan 35.844 formasi lainnya diperuntukkan bagi sektor prioritas nasional.

Pada kelompok pertama, formasi kehutanan menjadi yang paling dominan dengan 70.000 lowongan. Selanjutnya, dosen dan tenaga teknis kependidikan tinggi memperoleh 26.614 formasi, tenaga kesehatan 13.362 formasi, serta guru dan tenaga kependidikan sebanyak 3.621 formasi.

Pemerintah juga membuka 2.007 formasi audit internal pemerintah, 1.618 formasi pelayanan pemenuhan gizi, serta 986 formasi pengawasan koperasi.

Sementara itu, kelompok kedua mencakup sejumlah sektor prioritas nasional lainnya. Formasi hukum, HAM, peradilan, dan pemasyarakatan memperoleh alokasi terbesar dalam kelompok ini dengan 19.016 lowongan.

Berikutnya, terdapat 7.285 formasi statistik dan data pembangunan, 4.496 formasi swasembada pangan dan ekonomi biru, serta 2.867 formasi penerimaan dan pengawasan keuangan.

Pemerintah juga menyediakan 1.395 formasi pembangunan generasi unggul Indonesia dan 785 formasi keamanan siber dan diplomasi.