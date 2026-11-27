Pendaftaran Dibuka, Ini Kanal Resmi Pembelian e-Meterai untuk Seleksi CPNS 2026

Pendaftaran Dibuka, Ini Kanal Resmi Pembelian e-Meterai untuk Seleksi CPNS 2026 (Foto: PANRB)

JAKARTA - Pemerintah resmi membuka pendaftaran CPNS 2026 mulai hari ini, Jumat 27 November 2026 dengan 154.052 formasi melalui portal https://sscasn.bkn.go.id/

Salah satu syarat dalam seleksi CPNS 2026 adalah pembubuhan meterai pada beberapa dokumen yang diminta.

Peruri mengimbau calon pelamar untuk membeli meterai elektronik (e-Meterai) melalui kanal resmi. Sebelum membeli e-Meterai, calon pelamar perlu membaca pengumuman dari instansi yang dituju.

Pengumuman tersebut menjadi acuan untuk mengetahui dokumen apa saja yang memerlukan meterai. Dengan memeriksanya sejak awal, pelamar dapat menyiapkan berkas dan membeli e-Meterai sesuai kebutuhan.

“Melalui berbagai pilihan kanal resmi yang tersedia, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh meterai elektronik dengan mudah dan aman," kata Head of Digital Commercial Division Peruri Shitta Marsella di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Peruri menyediakan pilihan kanal pembelian untuk memudahkan calon pelamar memperoleh e-Meterai. Di tengah beragamnya penawaran di platform digital, Peruri mengingatkan calon pelamar agar melakukan pengecekan alamat situs atau nama aplikasi dengan daftar kanal resmi sebelum melakukan pembayaran.

Langkah sederhana ini membantu mengurangi risiko penipuan dan penggunaan e-Meterai yang keasliannya tidak dapat diverifikasi.

"Khususnya bagi calon pelamar CPNS 2026, kami berharap kemudahan ini dapat membantu mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi tahapan seleksi berikutnya,” ujarnya.