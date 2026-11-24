Daftar Instansi yang Sudah Umumkan Pembukaan Rekrutmen CPNS 2026

JAKARTA - Daftar instansi yang sudah umumkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 akan dibuka pada 27 November 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun ini ditetapkan sebanyak 167.113 pegawai.

Penetapan jumlah itu turut mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan yang disampaikan melalui surat tertanggal 21 April 2026.

Rini juga menjelaskan bahwa dari total kebutuhan SDM dalam rekrutmen CPNS 2026, tidak ada formasi yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Seluruh formasi berada di lingkungan pemerintah pusat, terutama untuk mendukung program prioritas presiden.

Berikut kementerian dan lembaga mana saja yang telah mengumumkan rencana pembukaan CPNS 2026 beserta jumlah formasinya

1. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu instansi yang telah mengumumkan rencana pembukaan CPNS 2026.

Dalam rekrutmen tahun ini, Kemenkeu menyiapkan sebanyak 1.915 formasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan kementerian tersebut.