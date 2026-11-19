Ini Cara Unggah dan Aturan Swafoto CPNS 2026

JAKARTA - Ini cara unggah dan aturan swafoto CPNS 2026. Calon pelamar CPNS 2026 perlu mengetahui aturan swafoto sebagai salah satu syarat dokumen pendaftaran CPNS.

Nantinya swafoto atau foto selfie ini diunggah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran CPNS 2026. Aturan ini perlu diketahui agar foto yang diunggah sesuai ketentuan dan tidak mengalami kendala

Swafoto diambil secara real time melalui kamera saat pengisian data diri, tentu ini berbeda dengan pas foto. Oleh karena itu, pelamar perlu memperhatikan sejumlah aturan, mulai dari posisi pengambilan gambar hingga format file yang digunakan.

Diketahui, Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2026 dengan 150.000 formasi pada November. Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun membuka pembuatan akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sejak Sabtu 14 November 2026. Pembuatan akun SSCASN CPNS 2026 dapat dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id

Lalu bagaimana cara unggah dan aturan swafoto CPNS 2026? Berikut ini Okezone rangkum caranya berdasarkan ketentuan pendaftaran CPNS tahun 2024, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Aturan Swafoto CPNS 2026

Pelamar perlu memastikan foto yang diambil memenuhi persyaratan sebelum mengunggahnya ke sistem pendaftaran. Mengacu pada ketentuan seleksi CPNS 2024, berikut aturan swafoto yang perlu diperhatikan:

- Wajah peserta harus terlihat dengan jelas

- Foto diambil dalam posisi portrait atau vertikal dengan jarak dekat (close-up)

- Latar belakang foto diperbolehkan menggunakan warna atau tempat bebas

- Megenakan pakaian yang sopan

Ketentuan tersebut perlu diperhatikan agar identitas pelamar dapat terlihat dengan baik. Pastikan wajah tidak tertutup maupun terpotong saat mengambil gambar.