Lulusan SMA Sederajat Bisa Daftar CPNS 2026? Ini Jawabannya

JAKARTA - Lulusan SMA sederajat bisa daftar CPNS 2026? Ini jawabannya. Pertanyaan ini banyak muncul seiring dengan pembukaan pendaftaran CPNS 2026.

Di tengah proses tersebut, calon pelamar dari berbagai latar belakang pendidikan sama-sama menanti kepastian soal formasi dan syarat yang berlaku. Rasa penasaran itu wajar, sebab keputusan untuk mulai mempersiapkan diri sangat bergantung pada informasi yang ada.

Lantas, apakah lulusan SMA sederajat bisa daftar CPNS 2026? Berikut ini penjelasannya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Peluang Lulusan SMA Sederajat Daftar CPNS 2026

Dalam siaran pers 6 November 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan pemerintah bersama DPR RI menyepakati pembukaan rekrutmen CPNS 2026.

Rekrutmen ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan program prioritas nasional. Formasi yang diutamakan adalah Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda, serta formasi lain yang menunjang program tersebut.

Terkait dengan kuota yang ada, Menteri PANRB Rini Widyantini memaparkan bahwa kebutuhan ASN 2026 berjumlah 167.113 orang. Pemaparan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI pada Senin, 23 November 2026.

Kebutuhan tersebut terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan sektor prioritas nasional sesuai RPJMN 2025-2029. Kelompok kedua untuk sektor lain dengan prinsip zero growth. Meski demikian, formasi final baru bisa dipastikan setelah pleno Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Lalu, bagaimana dengan lulusan SMA? Rini menjelaskan bahwa rincian kebutuhan tiap instansi dan syarat minimal pendidikan masih dibahas. Pemerintah ingin memberi kesempatan kepada lulusan baru untuk bekerja lewat seleksi ini. Namun, untuk formasi SMA, Rini menegaskan, “(Formasi) SMA itu tergantung dari usulannya," katanya.