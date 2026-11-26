Info CPNS 2026: Cara, Jadwal, Formasi hingga Persyaratan Dokumen Lebih Sederhana

JAKARTA - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 dibuka mulai besok Jumat, 27 November 2026. Calon pelamar CPNS 2026 dapat mendaftarkan diri dan bersaing untuk memperebutkan 154.052 formasi melalui portal https://sscasn.bkn.go.id/

Seleksi administrasi dilaksanakan pada minggu pertama Desember 2026. Seleksi Kompetensi Dasar dengan Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2027.

“Ujian menggunakan sistem CAT BKN dengan nilai yang tampil secara langsung, sehingga hasilnya transparan dan tidak dapat diubah,” tegas Menteri PANRB Rini Widyantini di kantornya, Jakarta, Rabu 25 November 2026.

Rini mengingatkan kepada seluruh calon pelamar untuk dapat menyiapkan diri semaksimal mungkin dengan memahami alur seleksi serta persyaratan dengan teliti. “Siapkan dokumen sejak awal, baca persyaratan dengan teliti, dan tidak menunggu hari-hari terakhir untuk mendaftar,” ujarnya

Syarat hingga Cara Daftar CPNS 2026

Pengadaan CPNS 2026 diprioritaskan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta optimalisasi program prioritas lainnya.

Kesempatan menjadi abdi negara melalui seleksi CPNS terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa melalui portal https://sscasn.bkn.go.id/

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sesuai regulasi. Secara umum pendaftaran CPNS mensyaratkan batas usia pelamar saat mendaftar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Batas usia maksimal 40 tahun diperuntukkan bagi pelamar yang melamar pada jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, serta dosen, peneliti dan perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan doktor.

Dokumen Lebih Sederhana

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan seleksi CPNS 2026 menerapkan tiga prinsip dasar, yaitu kemudahan dan penyederhanaan persyaratan dokumen, kemudahan akses, serta seleksi yang adil, transparan, dan objektif. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pelamar sekaligus memastikan proses seleksi berjalan akuntabel tanpa celah intervensi.

“Yang dulu di 2024 dokumennya banyak, itu kita sederhanakan. Dulu ada surat lamaran dan pernyataan, sekarang disatukan cukup dengan surat lamaran. Surat pernyataan jadi satu dengan surat lamaran, sehingga dokumennya hanya satu yang diunggah,” urai Zudan.

Selanjutnya terkait penggunaan meterai dan tanda tangan. Calon pelamar diberi fleksibilitas menggunakan meterai kertas atau meterai digital.

“Juga tanda tangannya, kita berikan pilihan, boleh menggunakan tanda tangan basah, tanda tangan biasa, juga boleh menggunakan tanda tangan digital,” jelasnya.

Terkait dengan syarat dokumen kelulusan, pelamar cukup melampirkan transkrip nilai tanpa perlu mengunggah ijazah, karena transkrip telah memuat informasi program studi dan nilai yang dibutuhkan untuk syarat jabatan tertentu.

“Kemudian berikutnya, pas foto yang dulu harus diunggah, sekarang pelamar tidak perlu lagi mengunggah pas foto. Tidak ada lagi,” lanjutnya dijelaskan.

Pemerintah pun memberikan kemudahan akses dan perluasan titik lokasi seleksi. Seluruh pendaftaran dilakukan secara online melalui SSCASN BKN.

Seleksi CAT akan dilaksanakan di 143 titik lokasi dalam negeri, terdiri atas 36 lokasi milik BKN dan 107 titik lokasi mandiri. Peserta di luar negeri pun dapat mengikuti seleksi melalui perwakilan RI. “Di dalam sistem seleksi ini, kemudahan akses untuk online juga sudah kita buka,” imbuhnya.

Senada dengan Menteri PANRB, Kepala BKN mendorong calon pelamar untuk membuka akun lebih awal. Per 25 November 2026, jumlah pendaftar yang telah membuka akun tercatat naik menjadi 435 ribu.

Lanjutnya disampaikan, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi para PPPK dan PPPK Paruh Waktu untuk mendaftar dan bersaing dalam seleksi CPNS 2026.

“Untuk yang sudah memiliki NIP dari jalur PPPK dan PPPK Paruh Waktu boleh ikut mendaftar di seleksi sekarang ini, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Zudan.