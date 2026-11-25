143 Titik Lokasi Ujian CPNS 2026, Peserta Bisa Tes di Luar Kantor BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan 143 titik lokasi ujian untuk seleksi CPNS 2026 guna memperluas akses peserta di berbagai daerah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan 143 titik lokasi ujian untuk seleksi CPNS 2026 guna memperluas akses peserta di berbagai daerah. Lokasi tersebut terdiri atas 36 kantor BKN dan sekitar 107 titik tambahan agar pelamar tidak harus datang ke kantor BKN untuk mengikuti ujian.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penambahan lokasi ujian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Menurutnya, perluasan lokasi ujian diharapkan dapat menjangkau peserta yang tinggal jauh dari kantor BKN sehingga pelaksanaan seleksi lebih mudah diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Selain memperluas lokasi ujian, BKN juga memusatkan seluruh proses pendaftaran melalui satu portal resmi, yakni Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Peserta yang mengalami kendala selama proses seleksi dapat memanfaatkan layanan help desk BKN.

Untuk mengantisipasi penumpukan pendaftar, pemerintah juga telah membuka akses pembuatan akun SSCASN lebih awal. Zudan mencatat jumlah masyarakat yang telah membuat akun mencapai 435.000 orang saat pengumuman kebijakan tersebut disampaikan.

"Kemudahan akses untuk online juga sudah kita buka dan peserta saya minta membuka akun lebih awal. Sampai dengan saat pengumuman ini, yang membuka akun sudah naik menjadi 435 ribu," ujar Zudan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Tidak hanya memperluas akses ujian, BKN juga menyederhanakan persyaratan administrasi untuk mengurangi beban pelamar. Pada seleksi tahun ini, pelamar tidak perlu mengunggah pasfoto dan ijazah, tetapi cukup melampirkan transkrip nilai.