CPNS 2026 Tak Perlu Unggah Pasfoto dan Ijazah, Ini Syarat Terbarunya

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyederhanakan persyaratan administrasi seleksi CPNS 2026. Pelamar kini tidak perlu mengunggah pasfoto dan ijazah, serta cukup menggabungkan surat lamaran dan surat pernyataan dalam satu dokumen untuk mempermudah proses pendaftaran.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penyederhanaan dilakukan untuk mengurangi beban administrasi calon pelamar dibandingkan seleksi CPNS sebelumnya. Pemerintah memangkas sejumlah dokumen yang sebelumnya harus diunggah secara terpisah.

"Dulu ada surat lamaran dan pernyataan, sekarang disatukan cukup dengan surat lamaran sehingga dokumennya hanya satu yang diunggah. Pelamar juga cukup melampirkan transkrip serta tidak perlu lagi mengunggah pasfoto," ujar Zudan dalam konferensi pers di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menurut Zudan, transkrip nilai dinilai cukup untuk menunjukkan program studi dan nilai akademik pelamar sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan jabatan tertentu. Dengan demikian, pelamar tidak perlu lagi mengunggah ijazah dalam proses pendaftaran.

Kemudahan lainnya diberikan dalam penggunaan meterai dan tanda tangan. Pelamar dapat menggunakan meterai tempel maupun meterai elektronik (e-meterai). Sementara itu, tanda tangan dapat dibubuhkan secara basah maupun digital.

Selain menyederhanakan dokumen, BKN juga mempermudah akses pendaftaran melalui satu portal resmi, yakni Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal tersebut tanpa menggunakan portal pendaftaran lainnya.