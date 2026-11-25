278 Ribu Orang Sudah Buat Akun SSCASN, Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka 27 November

Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Prioritas Nasional 2026 mulai 27 November 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Prioritas Nasional 2026 mulai 27 November 2026 dengan menyediakan 154.052 formasi. Hingga Rabu (25/11/2026), lebih dari 278 ribu orang telah mengisi akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan tingginya jumlah calon pelamar menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap seleksi CPNS tahun ini. Karena itu, ia mengimbau masyarakat menyiapkan seluruh dokumen persyaratan sebelum pendaftaran dibuka untuk mengantisipasi kepadatan sistem.

"Sampai hari ini sudah lebih dari 278 ribu orang mengisi akun SSCASN. Kami mengimbau calon pelamar menyiapkan dokumen sejak awal, karena kalau mengumpulkan di belakang biasanya agak susah masuk," ujar Rini dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Rini menjelaskan, pemerintah telah menetapkan 154.052 formasi CPNS Prioritas Nasional 2026 melalui rapat pleno Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Penetapan kuota tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) serta kemampuan fiskal pemerintah.

"Panselnas menyepakati pengadaan CPNS Prioritas Nasional tahun 2026 ini sebanyak 154.052 formasi dengan tetap menjaga kesehatan fiskal," kata Rini.

Rincian 154.052 Formasi CPNS 2026