PPPK dan PPPK Paruh Waktu Bisa Daftar CPNS 2026

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, diperbolehkan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, diperbolehkan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan aparatur yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK tetap berkesempatan mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan formasi yang dilamar.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kesempatan tersebut diberikan agar aparatur berstatus PPPK maupun PPPK paruh waktu dapat mengikuti persaingan untuk menjadi PNS melalui jalur seleksi reguler.

"Untuk yang sudah memiliki NIP dari jalur P3K dan P3K paruh waktu boleh ikut mendaftar di seleksi sekarang ini sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku," ujar Zudan dalam konferensi pers di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Selain membuka kesempatan bagi PPPK, BKN juga menyederhanakan persyaratan administrasi CPNS 2026 untuk memudahkan seluruh pelamar. Penyederhanaan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah dokumen yang harus diunggah dibandingkan seleksi CPNS 2024.

Pada seleksi tahun ini, surat lamaran dan surat pernyataan disatukan sehingga pelamar cukup mengunggah satu dokumen. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas penggunaan meterai, baik meterai tempel maupun meterai elektronik, serta tanda tangan basah maupun digital.