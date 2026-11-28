7 Fakta Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka, Ini Rincian Formasinya

JAKARTA - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 resmi dibuka pada Jumat, 27 November 2026 kemarin. Calon pelamar CPNS 2026 dapat mendaftarkan diri dan bersaing untuk memperebutkan 154.052 formasi melalui portal https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut fakta-fakta Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/11/2026).

1. Seleksi Kompetensi Dasar

Seleksi administrasi dilaksanakan pada minggu pertama Desember 2026. Seleksi Kompetensi Dasar dengan Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2027.

“Ujian menggunakan sistem CAT BKN dengan nilai yang tampil secara langsung, sehingga hasilnya transparan dan tidak dapat diubah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di kantornya.

2. Siapkan Dokumen

Rini mengingatkan kepada seluruh calon pelamar untuk dapat menyiapkan diri semaksimal mungkin dengan memahami alur seleksi serta persyaratan dengan teliti. “Siapkan dokumen sejak awal, baca persyaratan dengan teliti, dan tidak menunggu hari-hari terakhir untuk mendaftar,” ujarnya.

3. 154.052 Formasi CPNS 2026

Formasi tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat dan Program Prioritas Presiden sebanyak 118.208 formasi.