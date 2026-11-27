Berikut Link dan Cara Melihat Formasi CPNS 2026 di SSCASN

Berikut Link dan Cara Melihat Formasi CPNS 2026 di SSCASN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Berikut link dan cara melihat formasi CPNS 2026 di SSCASN. Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka mulai hari ini, Jumat 27 November 2026 dengan 154.052 formasi.

Rincian formasi per instansi, jabatan, dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Kesempatan menjadi abdi negara melalui seleksi CPNS terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa melalui portal https://sscasn.bkn.go.id/

“Ujian menggunakan sistem CAT BKN dengan nilai yang tampil secara langsung, sehingga hasilnya transparan dan tidak dapat diubah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di kantornya, Jakarta, Rabu 25 November 2026.

Seleksi administrasi dilaksanakan pada minggu pertama Desember 2026. Seleksi Kompetensi Dasar dengan Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2027.

Link dan Cara Melihat Formasi CPNS 2026 di SSCASN

Anda dapat melihat formasi CPNS 2026 secara langsung melalui halaman Daftar Formasi SSCASN atau portal utama SSCASN tanpa perlu masuk ke akun terlebih dahulu. Calon pelamar juga bisa langsung mengunjungi laman https://sscasn.bkn.go.id/daftar-formasi/

1. Buka browser di HP, laptop, atau komputer

2. Kunjungi laman SSCASN https://sscasn.bkn.go.id/ atau langsung buka Daftar Formasi SSCASN

3. Klik menu Formasi pada halaman utama jika masuk lewat beranda, lalu tunggu halaman selesai dimuat

4. Pilih jenis seleksi/rekrutmen yang tersedia, lalu atur filter seperti instansi, tingkat pendidikan, program studi/kualifikasi pendidikan, dan lokasi penempatan

5. Klik Cari untuk melihat daftar jabatan, jumlah kebutuhan, jenis formasi, rentang penghasilan/usia, serta persyaratan khusus tiap posisi