7 Fakta Daftar CPNS 2026 Tak Perlu Ijazah

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempermudah persyaratan dokumen dalam pendaftaran CPNS 2026 yang sudah dibuka mulai Jumat, 27 November 2026. Salah satunya, tidak perlu mengunggah ijazah.

BKN menyatakan, persyaratan administrasi, termasuk berkas surat-menyurat, disederhanakan pada pendaftaran CPNS 2026 demi memudahkan pelamar. Kebijakan pemangkasan prosedur itu menjadi bagian dari tiga prinsip dasar seleksi tahun ini, yakni kemudahan dokumen, kemudahan akses, serta pelaksanaan yang adil, transparan, dan objektif.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta daftar CPNS 2026 tidak perlu ijazah, Jakarta, Minggu (29/11/2026).

1. BKN Permudah Persyaratan CPNS 2026

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan Seleksi CPNS 2026 menerapkan tiga prinsip dasar, yaitu kemudahan dan penyederhanaan persyaratan dokumen, kemudahan akses, serta seleksi yang adil, transparan, dan objektif.

Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pelamar sekaligus memastikan proses seleksi berjalan akuntabel tanpa celah intervensi.

“Yang dulu di 2024 dokumennya banyak, itu kita sederhanakan. Dulu ada surat lamaran dan pernyataan, sekarang disatukan cukup dengan surat lamaran. Surat pernyataan jadi satu dengan surat lamaran, sehingga dokumennya hanya satu yang diunggah,” kata Zudan saat konferensi pers Seleksi CPNS 2026, di Jakarta, Rabu 25 November 2026.

2. Penggunaan Meterai CPNS

Selanjutnya terkait penggunaan meterai dan tanda tangan. Calon pelamar diberi fleksibilitas menggunakan meterai kertas atau meterai digital.

“Juga tanda tangannya, kita berikan pilihan, boleh menggunakan tanda tangan basah, tanda tangan biasa, juga boleh menggunakan tanda tangan digital,” jelasnya.

3. Tak Perlu Ijazah dan Pasfoto

Terkait dengan syarat dokumen kelulusan, pelamar cukup melampirkan transkrip nilai tanpa perlu mengunggah ijazah, karena transkrip telah memuat informasi program studi dan nilai yang dibutuhkan untuk syarat jabatan tertentu.

“Kemudian berikutnya, pasfoto yang dulu harus diunggah, sekarang pelamar tidak perlu lagi mengunggah pas foto. Tidak ada lagi,” lanjutnya