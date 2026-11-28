Benarkah Token Listrik Lebih Hemat daripada Pascabayar?

JAKARTA - Benarkah token listrik lebih hemat daripada pascabayar? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pelanggan PLN yang hendak memilih atau berpindah sistem pembayaran listrik. PLN menyediakan dua sistem, yakni prabayar yang dikenal sebagai token listrik dan pascabayar yang memakai meteran biasa.

Lantas, apakah token listrik benar-benar lebih hemat dibandingkan pascabayar? Berikut ini Okezone rangkum mengenai benarkah token listrik lebih hemat daripada pascabayar?

Tarif dan Sistem Pembayaran Listrik PLN

Perbedaan utama kedua sistem terletak pada waktu pembayaran. Pelanggan token membeli listrik di muka seperti membeli pulsa telepon seluler. Pelanggan pascabayar memakai listrik terlebih dahulu dan membayarnya pada bulan berikutnya setelah PLN mencatat meteran dan menerbitkan rekening.

Token listrik sendiri terdiri dari 20 digit angka yang dimasukkan ke meter prabayar. Pelanggan kemudian dapat memantau listrik yang sudah terpakai dan yang masih tersisa langsung dari layar meter. Alarm akan berbunyi saat token menipis, lalu listrik padam otomatis jika token tidak segera diisi ulang.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 juga membedakan kedua sistem hanya pada waktu pembayaran. Untuk rumah tangga non subsidi, tarif per kWh keduanya sama. Golongan 900 VA-RTM dikenai Rp1.352 per kWh, sedangkan golongan 1.300 VA dan 2.200 VA dikenai Rp1.444,70 per kWh. Golongan 3.500 VA ke atas dikenai Rp1.699,53 per kWh. Pemerintah menyesuaikan tarif ini setiap tiga bulan untuk kedua sistem.

Pelanggan rumah tangga bersubsidi memiliki skema yang berbeda. Berdasarkan peraturan yang sama, prabayar dikenai Rp415 per kWh untuk daya 450 VA dan Rp605 per kWh untuk daya 900 VA. Pascabayar pada kedua golongan ini memakai biaya beban dan tarif bertingkat berdasarkan blok pemakaian. Karena itu, pelanggan bersubsidi perlu menghitung biaya kedua sistem sesuai pemakaian rumah tangganya.