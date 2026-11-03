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HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Bisa Beli Token Listrik Jam 12 Malam? Ini Caranya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |13:02 WIB
Apakah Bisa Beli Token Listrik Jam 12 Malam? Ini Caranya
Apakah Bisa Beli Token Listrik Jam 12 Malam? Ini Caranya (Foto: PLN)
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JAKARTA - Apakah bisa beli token listrik jam 12 malam? Ini caranya. Pertanyaan ini kerap muncul di kalangan pelanggan PLN yang mendapati transaksi pembelian token gagal diproses pada jam-jam tertentu. 

Kendala tersebut umumnya disebabkan oleh pemeliharaan sistem atau rekonsiliasi data yang dilakukan PLN, sehingga server tidak dapat melayani transaksi untuk sementara waktu.

Dalam rentang pukul 23.00 hingga 01.00 WIB, server PLN menjalani proses rekonsiliasi data atau pemeliharaan sistem. Selama periode itu, seluruh transaksi, termasuk pembelian token listrik tidak dapat diproses.

Lantas, bagaimana cara membeli token listrik jam 12 malam? Berikut ini Okezone rangkum cara mudah beli token listrik jam 12 malam, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

1. Membeli Token Listrik Melalui Aplikasi PLN Mobile

PLN Mobile dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dalam satu aplikasi. Cara ini tergolong paling aman dan praktis untuk mengisi token listrik karena terhubung langsung dengan sistem PLN. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Buka aplikasi PLN Mobile
- Pilih menu “Beli Token Listrik”
- Masukkan ID pelanggan atau nomor meter
- Tentukan nominal token yang diinginkan, misalnya Rp20.000, Rp50.000, atau Rp100.000
- Lanjutkan ke pembayaran melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay, mobile banking, atau virtual account
- Setelah transaksi berhasil, kode token 20 digit akan tampil di layar sekaligus dikirim ke email yang terdaftar

 

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