Profil dan Kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN

JAKARTA - Profil dan kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN. Raffi Ahmad kembali menyampaikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, pada 29 Oktober 2026.

Video itu dibagikannya melalui lewat Instagram, pada Sabtu (31/10/2026) malam.

Dalam video tersebut, Raffi menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah dirinya dalam acara yang diselenggarakan Polda Metro Jaya. Ia menegaskan, kedatangannya saat itu hanya sebagai undangan.

Raffi Ahmad mengaku, datang dengan niat baik dan tidak memiliki maksud untuk merendahkan ataupun mencederai semangat perjuangan generasi muda. Dia kemudian menjelaskan, dirinya selalu berusaha memenuhi undangan dari berbagai pihak.

"Sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, setiap ada undangan, siapa pun yang mengundang, insyaAllah saya akan selalu mengupayakan untuk hadir, walaupun sebentar,” tutur presenter 39 tahun tersebut seperti dikutip.

Bapak tiga anak tersebut menyadari, niat baik saja tidak cukup. Dia menegaskan perlu lebih teliti dalam memahami kegiatan sebelum memutuskan untuk hadir.

“Saya memohon maaf dari hati terdalam atas kegaduhan yang timbul dari kehadiran saya. Intinya, saya sangat memahami bahwa niat baik tetap perlu disertai ketelitian pada setiap kegiatan yang akan dihadiri,” katanya.

Hal ini menarik juga untuk diketahui besaran harta kekayaan dan profil Raffi Ahmad, Senin (2/11/2026):