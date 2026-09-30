Daftar Kekayaan Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Ternyata Punya Harta Rp3,18 Miliar

JAKARTA - Daftar harta kekayaan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 31 Desember 2025,Wisnu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,18 miliar.

Harta kekeyaan tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Harta Kekayaan Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto

Komponen terbesar kekayaan Wisnu berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai total Rp2,73 miliar. Aset tersebut tersebar di Kota Semarang, Jakarta Selatan, dan Depok. Terbanyak berada di Jakarta Selatan. Wiisnu tercatat memiliki lima aset tanah dan bangunan. Aset pertama berupa tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi/30 meter persegi di Kota Semarang dengan nilai Rp250 juta.

Kemudian, terdapat tanah dan bangunan seluas 183 meter persegi/100 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp1,02 miliar. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 63 meter persegi/45 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp408,38 juta.

Dua aset lainnya berada di Depok dan Jakarta Selatan. Aset di Depok berupa tanah dan bangunan seluas 31 meter persegi/20 meter persegi dengan nilai Rp55 juta. Sementara aset lainnya di Jakarta Selatan berupa tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi/100 meter persegi dengan nilai Rp1 miliar.

Selain properti, Wisnu melaporkan alat transportasi dan mesin senilai Rp380 juta. Aset tersebut terdiri atas mobil Jeep SUV tahun 1995 senilai Rp30 juta dan Toyota Hilux tahun 2023 senilai Rp350 juta.