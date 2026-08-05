Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pemilik Mal Kota Kasablanka yang Sempat Pasang Pagar Tinggi? Punya Harta Rp17 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |07:15 WIB
Ternyata Ini Pemilik Mal Kota Kasablanka yang Sempat Pasang Pagar Tinggi? Punya Harta Rp17 Triliun
Mal di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pemilik Mal Kota Kasablanka (Kokas) yang sempat pasang pagar tinggi. Mal Kokas sempat memasang pagar tinggi, namun kini telah dibongkar setelah mendapatkan sorotan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

Kini pagar besi tinggi di Mal Kokas yang sempat dipasang di area depan sudah tidak ada lagi alias sudah dibongkar. Pemasangan pagar itu merupakan keputusan manajemen lokal tanpa arahan dari pemegang saham maupun kantor pusat.

"Itu kebijakan manajemen lokal dan akan segera dibongkar," kata Pendiri Pakuwon Group Alexander Tedja dalam keterangan tertulis, dikutip, Jakarta.

Pemilik Mal Kota Kasablanka

Mal Kota Kasablanka dimiliki dan dikelola oleh Pakuwon Group di bawah naungan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), dengan pendiri sekaligus pemegang kendali utama perusahaan tersebut adalah pengusaha Alexander Tedja.

Mal Kokas mulai beroperasi pada tanggal 28 Juli 2012 dan diresmikan pada tanggal 31 Agustus 2012. Kota Kasablanka merupakan pusat perbelanjaan ke-6 milik Pakuwon Jati secara keseluruhan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mal Kokas mal Orang Kaya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233988/youtuber_bigmo-zpjv_large.jpg
Segini Kekayaan Youtuber Bigmo yang Diadukan ke Polisi Buntut Ajak Anak Promosi Vape 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/455/3233836/mal_kokas-edaY_large.png
Siapakah Pemilik Mal Kota Kasablanka yang Sempat Pasang Pagar Tinggi? Punya Harta Rp17 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229527/menko_airlangga-fWB3_large.png
Orang Super Kaya RI Diramal Melonjak 82 Persen, Ini Kata Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3229000/menteri_pu_dody-osC9_large.jpeg
Segini Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo yang Kini Jadi Sorotan Publik Terkait Kunker ke New York 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/455/3227483/budi_hartono-MDea_large.png
3 Konglomerat Terkaya Indonesia dari Jualan Rokok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/455/3227478/mochtar_riady-WY0s_large.jpg
Segini Kekayaan Mochtar Riady, Konglomerat yang Hibahkan Tanah Meikarta untuk Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement