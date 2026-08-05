Ternyata Ini Pemilik Mal Kota Kasablanka yang Sempat Pasang Pagar Tinggi? Punya Harta Rp17 Triliun

JAKARTA - Ternyata ini pemilik Mal Kota Kasablanka (Kokas) yang sempat pasang pagar tinggi. Mal Kokas sempat memasang pagar tinggi, namun kini telah dibongkar setelah mendapatkan sorotan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kini pagar besi tinggi di Mal Kokas yang sempat dipasang di area depan sudah tidak ada lagi alias sudah dibongkar. Pemasangan pagar itu merupakan keputusan manajemen lokal tanpa arahan dari pemegang saham maupun kantor pusat.

"Itu kebijakan manajemen lokal dan akan segera dibongkar," kata Pendiri Pakuwon Group Alexander Tedja dalam keterangan tertulis, dikutip, Jakarta.

Pemilik Mal Kota Kasablanka

Mal Kota Kasablanka dimiliki dan dikelola oleh Pakuwon Group di bawah naungan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), dengan pendiri sekaligus pemegang kendali utama perusahaan tersebut adalah pengusaha Alexander Tedja.

Mal Kokas mulai beroperasi pada tanggal 28 Juli 2012 dan diresmikan pada tanggal 31 Agustus 2012. Kota Kasablanka merupakan pusat perbelanjaan ke-6 milik Pakuwon Jati secara keseluruhan.