Segini Kekayaan Alexander Tedja, Konglomerat Pemilik Mal-Mal yang Dipagari di Surabaya dan Jakarta

Segini kekayaan Alexander Tedja, konglomerat pemilik sejumlah mal yang dipagari di Surabaya dan Jakarta. (Foto: Okezone.com/Sindonews)

JAKARTA - Segini kekayaan Alexander Tedja, konglomerat pemilik sejumlah mal yang dipagari di Surabaya dan Jakarta.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan pemasangan pagar besi yang belakangan ramai di media sosial dilakukan sebagai bagian dari sistem pengamanan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.

Saat ini, sejumlah pusat perbelanjaan memang berada di lokasi atau berdekatan dengan titik-titik yang kerap menjadi tempat demonstrasi. Beberapa di antaranya merupakan mal milik Alexander Tedja di Surabaya dan Jakarta.

Seperti diketahui, pengembang properti Pakuwon Group milik Alexander Tedja, yang menaungi Tunjungan Plaza hingga Kota Kasablanka, dikabarkan tengah memasang pagar tinggi.

Sebelumnya, sejumlah mal di bawah naungan Pakuwon di Surabaya juga telah memasang pagar tinggi, di antaranya Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza (TP), Royal Plaza, dan Pakuwon City Mall.