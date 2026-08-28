10 Orang Terkaya di Indonesia 2026, Ada Raja Batu Bara hingga Sawit Berharta Rp369 Triliun

JAKARTA - Daftar orang terkaya di Indonesia 2026 versi Forbes. Terdapat 10 pengusaha yang masuk daftar orang terkaya tersebut dengan kekayaan yang mencapai hingga ratusan triliun Rupiah.

10 pengusaha ini memiliki sumber kekayaan, mulai dari batu bara, perbankan, tembakau, data center hingga sawit. Bahkan, ada yang dijuluki sebagai raja batu bara Indonesia.

Melansir Forbes Real-Time Billionaires, Jakarta Low Tuck Kwong menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia 2026 versi Forbes.

Low Tuck Kwong merupakan pendiri Bayan Resources yang dijuluki raja batu bara ini mempunyai harta kekayaan USD20,8 miliar atau setara Rp369,4 triliun (kurs Rp17.763 per dolar AS).

Prajogo Pangestu ada di posisi kedua orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan USD16,5 miliar atau setara Rp293,08 triliun. Prajogo Pangestu merupakan pemilik perusahaan Barito Pacific yang bergerak di bidang petrokimia dan energi.

Sementara, Robert Budi Hartono menduduki peringkat ketiga sebagai orang terkaya di Indonesia 2026 versi Forbes dengan kekayaan USD16,2 miliar atau setara Rp287,7 triliun.

Budi Hartono merupakan pemilik Djarum. Namun, sebagian besar kekayaannya tercatat berasal dari investasi di PT Bank Central Asia (BCA). Hartono membeli saham BCA setelah Salim Group tak lagi menguasai bank tersebut akibat krisis ekonomi 1997-1998.