Diskon Listrik PLN 50 Persen Berlaku di November 2026: Syarat hingga Cara Dapatnya

JAKARTA - Diskon listrik PLN 50 persen berlaku di November 2026. Diskon listrik 50 persen in berupa diskon biaya penyambungan tambah daya listrik yang diberikan PT PLN (Persero) dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81.

Diskon listrik PLN 50 persen ini berlaku sejak 22 Oktober hingga 4 November 2026. Program ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha.

Kebutuhan listrik yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kenyamanan dan produktivitas masyarakat. Melalui program ini, PLN berupaya memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang membutuhkan tambahan daya, sehingga pemanfaatan listrik dapat disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari.

Pengajuan program dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile sebagai bagian dari upaya PLN untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin mudah diakses.

Direktur Retail dan Niaga PLN M Fahrur Rozy menyampaikan bahwa program Energi Berdikari merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan sekaligus memaknai momentum Hari Listrik Nasional melalui manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui program Energi Berdikari, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan masing-masing. Dengan dukungan listrik yang memadai, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, sementara pelaku usaha memiliki dukungan untuk mengembangkan produktivitasnya. Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Rozy dalam keterangannya di Jakarta.

Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik

Program Energi Berdikari ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Pelanggan yang dapat mengikuti program ini merupakan pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Oktober 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 450 VA yang menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.512.625 dari harga normal Rp7.025.250. Khusus pelanggan pascabayar, Uang Jaminan Langganan (UJL) dapat dibayarkan secara bertahap hingga 12 kali.

Untuk memperoleh e-voucher diskon tambah daya, pelanggan cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile selama periode program.

Setiap akun PLN Mobile dapat memperoleh maksimal empat e-voucher, dengan ketentuan satu e-voucher digunakan untuk satu kali transaksi tambah daya pada setiap ID pelanggan.

Program ini tidak berlaku untuk permohonan tambah daya dengan perubahan jaringan distribusi, perubahan fasa, perubahan tarif, atau perubahan jenis layanan. Promo juga tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya.

Rozy mengajak masyarakat yang membutuhkan tambahan daya listrik untuk memanfaatkan layanan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile selama periode program Energi Berdikari.

“Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listriknya secara lebih terjangkau. Pelanggan yang membutuhkan tambahan daya dapat mengakses informasi dan mengajukan permohonan melalui PLN Mobile dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Dengan kapasitas listrik yang sesuai, kami berharap aktivitas rumah tangga maupun usaha dapat berjalan lebih lancar dan produktif,” pungkas Rozy.