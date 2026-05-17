Cara Mudah Beli Token Listrik Jam 12 Malam

JAKARTA - Cara mudah beli token listrik jam 12 malam. Masyarakat kini kian dimudahkan membeli token listrik dengan mudah dan praktis lewat aplikasi PLN Mobile maupun mobile banking.

Melalui aplikasi PLN Mobile atau mobile banking, kapan saja bisa membeli token listrik sesuai kebutuhan tanpa harus keluar rumah untuk ke ATM atau minimarket.

Meski demikian, mengisi token listrik jam 12 malam juga perlu dipertimbangkan, karena sejumlah layanan memiliki waktu cut off atau masa reset yang digunakan untuk pemeliharaan sistem.

Pelanggan tetap bisa membeli token listrik di PLN Mobile saat jam 12 malam karena aplikasi ini melayani pembelian 24 jam nonstop.

Namun, disarankan menghindari transaksi tepat pada pukul 23:00 - 01:00 WIB karena sering ada cut-off atau pemeliharaan sistem, sehingga waktu paling aman adalah sesudah pukul 01.00 pagi. Jika tetap membeli token listrik di jam tersebut akan tertunda karena batas waktu pemrosesan bank.

Berikut ini cara mudah beli token listrik jam 12 malam.

Cara membeli token listrik pada jam-jam tengah malam bisa dilakukan dengan mudah lewat aplikasi PLN Mobile dan mobile banking, berikut caranya: