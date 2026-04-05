Salah Beli Token Listrik Apakah Bisa Refund? (Foto: PLN)

JAKARTA - Salah beli token listrik apakah bisa refund? Pertanyaan ini muncul mengenai bisa atau tidak pengembalian dana (refund) jika salah beli token listrik.

Token listrik merupakan sistem pulsa, di mana pelanggan bisa membeli listrik di awal, dapat mengontrol besaran anggaran listrik bulanan hingga bebas tagihan bulanan.

Nomor token listrik merupakan 20 digit angka yang didapatkan oleh pelanggan PLN ketika membeli saldo listrik prabayar. 20 digit angka dimasukkan ke dalam meteran prabayar untuk mengisi ulang daya listrik.

Namun, terkadang pelanggan bisa saja salah salah membeli token listrik karena salah ketik IDPEL (ID Pelanggan) ataupun tertukar dengan IDPEL meteran prabayar milik orang lain yang berada dalam satu gedung bangunan.

Lalu apakah salah beli token listrik apakah bisa refund? Jawabannya adalah tidak bisa.

PT PLN (Persero) menyatakan, pengembalian dana akibat salah isi token listrik tidak dapat dilakukan. Sebab, pembelian token listrik sudah masuk ke dalam data yang diinput dan telah diverifikasi.

Sementara, Live Chat di aplikasi PLN mobile juga menegaskan bahwa tidak ada layanan refund untuk kesalahan pengisian token listrik.

"Untuk perihal tersebut, mohon maaf tidak bisa," tulisnya.

Cara Isi Token Listrik: Pembelian

Setelah mengetahui cara cek saldo token yang tersisa, langkah selanjutnya dari cara isi token listrik adalah membeli token listrik. Langkah ini pun sangat mudah karena ada banyak pilihan cara bagi pelanggan. Berikut di antaranya seperti dilansir laman resmi PLN.

Melalui Aplikasi PLN Mobile

Ya, PLN Mobile memang dirancang untuk melayani semua kebutuhan di dalam satu aplikasi. Ini adalah cara isi token listrik paling aman dan praktis karena langsung terhubung dengan sistem PLN. Berikut langkahnya:

- Buka aplikasi PLN Mobile.

- Pilih menu ‘Beli Token Listrik’.

- Masukkan ID pelanggan atau nomor meteran.

- Pilih nominal token (misalnya Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, dst.).

- Lanjutkan ke pembayaran melalui e-wallet seperti GoPay, Ovo, Dana, dan ShopeePay, mobile banking, atau virtual account.

- Setelah berhasil, kode token 20 digit akan muncul dilayar dan dikirim ke email terdaftar.

Melalui E-Wallet (Gopay, OVO, DANA, ShopeePay)

Pilihan cara isi token listrik secara online lainnya adalah melalui dompet digital. Saat ini, mayoritas aplikasi dompet digital telah menyediakan pembelian token PLN. Berikut langkahnya:

- Buka aplikasi e-wallet.

- Pilih menu PLN Prabayar/Token Listrik.

- Masukkan nomor meter atau ID pelanggan.

Pilih nominal token, lalu lakukan pembayaran.

- Kode token akan muncul di riwayat transaksi dan dikirim melalui email atau notifikasi.

Melalui Marketplace (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dll)

Cara isi token listrik memang sangat mudah. Saat ini, hampir semua marketplace menyediakan fitur pembelian token listrik ini. Bagi pelanggan yang lebih menyukai cara ini, berikut langkahnya:

- Buka aplikasi marketplace.

- Pilih kategori Tagihan & Isi Ulang, lalu pilih PLN Prabayar.

Masukkan nomor pelanggan, pilih nominal, lalu bayar.

- Kode token bisa dilihat di halaman riwayat pembelian.

Melalui ATM atau Mobile Banking

Saat ini, hampir semua bank di Indonesia sudah mendukung pembelian token PLN.Berikut cara isi token listrik lewat ATM atau mobile banking:

- Masuk ke menu Pembelian, pilih Listrik/PLN, pilih Token Prabayar.

- Masukkan ID pelanggan.

- Pilih nominal, lalu konfirmasi.