Ini Rincian Harga Token Listrik Terbaru 2026, Apakah Ada Diskon Lagi? (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Ini rincian harga token listrik terbaru 2026, apakah ada diskon lagi?

Tarif listrik selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran rumah tangga. Oleh sebab itu, setiap kebijakan terkait penetapan tarif maupun pemberian diskon listrik kerap menjadi sorotan publik.

Untuk rincian harga token listrik terbaru 2026 disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Jadi harga tokennya tergantng dengan biaya administrasi (PPJ) wilayah tersebut.

Misalnya, untuk token Rp5.000 ada yang menjual Rp6.975, Rp10.000 seharga Rp11.960, dan Rp20.000 seharga Rp20.750. Pembelian Rp100.000-Rp1 juta tersedia dengan harga sedikit di atas nominal.

Tarif listrik pelanggan subsidi

- Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh

- Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh

- Golongan R-1/TR kecil daya 900 VA-RTM: Rp1.352 per kWh

- Golongan R-1/TR kecil daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh

- Golongan R-1/TR kecil daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh

- Golongan R-2/TR menengah daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh

- Golongan R-3/TR,TM besar daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh

Tarif listrik 13 golongan pelanggan non-subsidi

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp1.352 per kWh

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp996,74 per kWh

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.699,53 per kWh