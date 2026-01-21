Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Listrik Gratis di Hunian Sementara Wilayah Bencana Sumatera Selama 6 Bulan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |14:59 WIB
Tarif Listrik Gratis di Hunian Sementara Wilayah Bencana Sumatera Selama 6 Bulan
Tarif Listrik Gratis di Hunian Sementara Wilayah Bencana Sumatera Selama 6 Bulan (Foto: PLN)
JAKARTA - PT PLN (Persero) memberikan pembebasan biaya listrik bagi hunian sementara (huntara) yang dibangun oleh Danantara Indonesia di daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, fasilitas token listrik tanpa biaya tersebut akan diberikan kepada para penghuni huntara selama periode enam bulan ke depan.

Darmawan menjelaskan. Danantara berperan dalam pembangunan hunian sementara, sementara PLN mendukung penyediaan kelistrikan dengan menggratiskan pasokan listrik selama enam bulan. Selain itu, pemasangan instalasi listrik beserta meteran KWh juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN. 

Lebih lanjut, Darmawan menambahkan bahwa PLN turut menyiapkan penerangan jalan umum (PJU) serta fasilitas umum di sekitar kawasan huntara. PLN juga memberikan paket pemasangan listrik baru secara cuma-cuma.

“Termasuk layanan pemasangan baru multiguna tanpa biaya dan pemberian token listrik gratis selama enam bulan ke depan. Seluruh langkah ini merupakan wujud kontribusi kami dalam mendukung proses pemulihan di Aceh,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Rabu (21/1/2026).

 

1 2
