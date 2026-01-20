Butuh Pasokan Listrik Sementara? Ini Cara Dapatnya

JAKARTA - Masyarakat bisa mengajukan pasokan listrik sementara ke PLN. Saat menggelar acara di rumah, hajatan keluarga, pesta, atau menjalankan proyek sementara, kebutuhan listrik sering kali meningkat.

Jika daya listrik di rumah atau lokasi kegiatan tidak mencukupi, pasokan listrik sementara dapat dipesan dengan mudah dan aman melalui layanan Penyambungan Sementara di aplikasi PLN Mobile.

Lewat layanan ini, pelanggan bisa mendapatkan pasokan listrik untuk jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah daya listrik permanen. Proses pemesanannya dilakukan langsung dari ponsel dan dapat dipantau hingga selesai, sehingga memberi kepastian bagi kebutuhan acara atau kegiatan sementara.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, layanan penyambungan sementara dihadirkan untuk memberi pilihan resmi bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan listrik dalam waktu terbatas.

“Kalau pelanggan mengadakan acara atau kegiatan sementara dan membutuhkan pasokan listrik sementara, layanan penyambungan sementara di PLN Mobile bisa dimanfaatkan. Proses pemesanannya mudah dan melalui kanal resmi. Tidak hanya lebih aman, namun juga terjangkau dan tidak menimbulkan polusi suara karena tidak menggunakan genset,” ujar Gregorius di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Untuk memesan layanan penyambungan sementara melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengikuti langkah berikut: