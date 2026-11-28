4 Fakta Laba Danantara Tak Capai Target Tahun Ini, Hanya Rp800 Miliar dari Rp3,4 Triliun

JAKARTA - PT Danantara Investment Management (DIM) meraup laba bersih sepanjang tahun 2026 diproyeksi jauh dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan. DIM menargetkan laba bersih Rp3,4 triliun dalam RKAP 2026, namun hingga tutup tahun 2026 diproyeksikan hanya Rp800 miliar.

Berikut fakta-fakta laba Danantara tak capai target Tahun ini yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/11/2026).

1. Tekanan di Pasar Modal

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, tekanan di pasar modal menjadi salah satu penyebab laba Danantara Investment Management tidak capai target.

"Laba bersih 2026 diproyeksikan sebesar Rp0,8 triliun (Rp800 miliar), dibandingkan RKAP Rp3,4 triliun. Terutama karena tekanan pada pasar modal, yang terjadi pada saat ini, sehingga investasi di pasar modal atau investasi publik mengalami penurunan yang cukup besar," ujar Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI.

2. Target Pertumbuhan

Meski demikian, Rosan menyebut sejumlah komponen kinerja yang berada dalam kendali manajemen masih berjalan sesuai atau lebih baik dari target RKAP. Komponen tersebut meliputi pendapatan treasury, pendapatan investasi privat, serta pengendalian biaya.

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Di sisi lain, Danantara tetap menargetkan pertumbuhan neraca PT DIM pada akhir 2026 mencapai Rp248 triliun. Target tersebut didukung oleh 39 investasi yang telah ditandatangani maupun diselesaikan (sign atau close).