Akuntabilitas Laporan Danantara Jadi Acuan Investor Global

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengamini bahwa laporan Danantara memengaruhi ekspektasi investor dan pergerakan harga saham emiten BUMN di Bursa Efek Indonesia.

Peningkatan transparansi dan kredibilitas pun merupakan keniscayaan, sebab Danantara membawahi emiten pelat merah raksasa yang notabene likuid, seperti sektor perbankan, energi, hingga telekomunikasi.

Tak heran, setiap pengumuman terkait nilai aset, target imbal hasil, dan rencana alokasi investasi langsung, akan selalu disorot oleh investor, lokal maupun global.

"Rilis laporan keuangan perdana periode Maret–Desember 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] menjadi katalis penting untuk meredam kekhawatiran pasar soal akuntabilitas, sekaligus menjadi acuan investor dalam menilai kontribusi dividen BUMN ke depan," jelasnya dalam keterangan tertulisnyam Jumat (27/11/2026).

Sekadar info, berdasarkan paparan neraca konsolidasian Danantara, perolehan dividen BUMN sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp143 triliun, dengan Rp11,8 triliun di antaranya telah didistribusikan kepada negara.

Adapun, sepanjang 2026, COO Danantara Dony Oskaria mengharapkan perolehan dividen bisa mencapai setidaknya Rp140 triliun untuk target minimal, hingga Rp160 triliun untuk target optimistis.

Oleh karena itu, dengan akuntabilitas laporan Danantara yang terus terjaga, Esther melihat Indonesia akan ikut menerima berkah perkara kemudahan menarik pendanaan global.