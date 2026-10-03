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Dirut PTPN III Buka-bukaan soal Transformasi BUMN

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |15:03 WIB
Dirut PTPN III Buka-bukaan soal Transformasi BUMN
Transformasi BUMN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) buka-bukaan soal transformasi perusahaan. Transformasi dilakukan secara bertahap, mulai dari memastikan keberlangsungan perusahaan, memperbaiki fundamental bisnis, hingga membangun pertumbuhan yang berkelanjutan 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Denaldy Mulino Mauna menjelaskan, transformasi perusahaan dimulai dari fase surviving, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan kinerja dan harus memastikan keberlangsungan operasional. 

"Transformasi atau perubahan yang harus kita lakukan itu ada fase-fasenya. Fase yang pertama adalah surviving. Pada saat kita
mengalami kerugian, kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan dulu. Kita harus bertahan untuk hidup,” ujar Denaldy dalam keterangannya,  Jakarta,  Sabtu (3/10/2026).

Setelah kondisi perusahaan mulai stabil, transformasi dilanjutkan melalui tahap fix the fundamental. Tahap ini berfokus pada pembenahan fondasi dan proses bisnis sebagai dasar untuk membangun pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan mandat strategis di bidang ketahanan pangan dan energi, PTPN tidak hanya mengelola komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, dan kopi. PTPN juga mendapat penugasan untuk mengembangkan komoditas pangan lainnya, antara lain bawang putih, kedelai, dan ubi kayu.

Pengembangan komoditas tersebut sekaligus membuka ruang bagi PTPN untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

 

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